новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Солигорском районе 69-летний мужчина пытался заживо сжечь жену

23.01.2017 - 16:00

Новости Беларуси. Подробности чудовищного преступления в Солигорском районе выясняют следователи. Вечером в субботу пьяный житель деревни Мелковичи облил бензином свою жену и поджег.

Татьяна Белоног, представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:
По данным следствия, вечером 21 января находящийся в состоянии алкогольного опьянения житель Солигорского района, 1947 года рождения, имея умысел на противоправное лишение жизни своей супруги, в ходе ссоры по месту жительства облил ее бензином и поджег. В результате потерпевшая и подозреваемый получили термические ожоги.

Оба с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Что толкнуло мужчину на этот поступок, предстоит выяснить.

Весной прошлого года трагедией едва не закончилась семейная ссора в Новогрудском районе. Муж и жена выясняли отношения. Чтобы не подогревать конфликт, женщина ушла в сарай, мужчина остался в доме с детьми (здесь подробнее).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Джессика Нотаро
Победительницу итальянского конкурса красоты облили серной кислотой
Гимназия № 74 города Минска
Гимназист нанес учителю не менее 17 ударов ножом: завершено расследование уголовного дела
Нападение совершил один из школьников: столичная учительница, получившая удар ножом в шею, пришла в себя
Александр Герасимов
Покушение на убийство учительницы в Минске – возбуждено уголовное дело
Обманутый муж в Новогрудском районе закрыл жену, мать троих детей, в сарае с сеном и поджег
Обманутый муж в Новогрудском районе закрыл жену в сарае с сеном и поджег
В Бресте задержан подозреваемый в покушении на убийство 31-летней женщины
Мужчина, который нанес жене 17 ударов ножом, задержан – подробности трагедии в Бресте
Брестчанин нанес жене, молодой матери, 17 ударов кухонным ножом и скрылся
Брестчанин нанес жене, молодой матери, 17 ударов кухонным ножом и скрылся
В Смолевичском районе 26-летний мужчина пытался заживо сжечь девятиклассника
Все новости по теме Покушение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru