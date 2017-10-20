В Солигорском районе несовершеннолетний водитель мотоцикла въехал в лошадь

Новости Беларуси. Парень был без шлема, а транспортное средство собирал сам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
От полученных травм юноша умер в больнице.
Новости Беларуси. Парень был без шлема, а транспортное средство собирал сам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
От полученных травм юноша умер в больнице.
|В Молодечненском районе мужчину сбил автомобиль скорой
|В Слуцком районе легковушка врезалась в трактор: 14-летний школьник в больнице
|Две легковушки столкнулись в Крупском районе: пострадавших доставали из машины спасатели
|Ужасная авария под Минском: 21-летняя девушка оказалась под колесами двух машин
|В Борисове 35-летняя женщина-водитель врезалась в стол и погибла
|В Минском районе легковушка насмерть сбила велосипедиста
|Машины на большой скорости влетают в котлован: три аварии за два дня в Смолевичском районе
|В Узденском районе водитель сбил пешехода, не обозначенного фликером