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В Солигорском районе несовершеннолетний водитель мотоцикла въехал в лошадь

20.10.2017 - 19:00

Новости Беларуси. Парень был без шлема, а транспортное средство собирал сам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От полученных травм юноша умер в больнице.

В Солигорском районе несовершеннолетний водитель мотоцикла въехал в лошадь

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