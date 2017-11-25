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В США четверо посетителей супермаркета не поделили игрушечную машинку и устроили потасовку

25.11.2017 - 17:58

Новости США. Мир приходит в себя после «черной пятницы». Всеобщие распродажи превратили обычный день недели в один день настоящей войны – на просторах магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту потасовку устроили посетители супермаркета в США. Четверо взрослых не поделили игрушечную машинку! Инициатива переходила из рук в руки – в прямом смысле – пока в дело не вмешались охранники. 

И подобных конфликтов за минувшие сутки произошло сотни – в разных странах и на разных континентах. Магия скидок аж до 90 % сделала свое дело и захватила в плен умы миллионов покупателей. 

В США четверо посетителей супермаркета не поделили игрушечную машинку и устроили потасовку

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