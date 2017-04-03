новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

В Старобине в 2017 году новая школа откроется в здании бывшего Дома быта

03.04.2017 - 17:55

Новости Беларуси. В Старобине Солигорского района более 200 учеников начальных классов сядут за новые парты в следующем учебном году. Здание бывшего дома быта, который не использовался в течение десятилетия, сегодня и реконструируют под школу. Учебное заведение довольно просторное. Игровые помещения, кабинет логопеда, медпункт, библиотека, и, конечно, учебные классы разместятся под одной крышей.

Сегодня на объекте работают более 100 человек.

Работы выполняет солигорское предприятие, которое имеет большой опыт строительства и ремонта зданий «под ключ» любого уровня сложности. Стоимость объекта 3 миллиона рублей. Более половины средств уже освоено.

Александр Вовна, главный инженер строительного предприятия:
Выполнен большой объем работ по замене всех сетей: замененые тепловые, электрические сети, канализация, водопровод. На данный момент практически полностью завершена перепланировка здания.

Провели усиления конструкций, занимаемся отделкой фасада.

Внутренние работы уже тоже подходят к финишу, сети там уже практически все выполнены, остались отделочные работы.

Мы планируем закончить в мае.

Начинаются и работы по благоустройству прилегающей территории, на которой, к слову, разместятся игровые площадки и площадка для изучения правил дорожного движения. Рядом со школой запроектирована и автостоянка. Между прочим, такое «образовательное» пополнение было необходимым, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Старобин понемногу разрастается, ежегодно добавляется в среднем 40 ребят школьного возраста.

В Старобине в 2017 году новая школа откроется в здании бывшего Дома быта

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белорусские дизайнеры опросили 12 тысяч детей, чтобы придумать новую школьную форму
Белорусские дизайнеры опросили 12 тысяч детей, чтобы придумать новую школьную форму
В Могилеве школьники сделали календарь, посвященный Франциску Скорине
В Могилеве школьники сделали календарь, посвященный Франциску Скорине
Люблю музыку, потому что она красивая: чему учат в Детской музыкальной школе искусств № 9
Люблю музыку, потому что она красивая: чему учат в Детской музыкальной школе искусств № 9
Мастер на все руки и душевный человек: в одной из школ Брестского района преподает и ведет кружки слепой учитель
Мастер на все руки и душевный человек: в одной из школ Брестского района преподает и ведет кружки слепой учитель
Допризывная военная подготовка и основы первой медицинской помощи: зачем нужны эти предметы в школе?
Помочь ребенку найти себя: 26 января прошел первый тур конкурса «Столичный учитель»
Помочь ребенку найти себя: 26 января прошел первый тур конкурса «Столичный учитель»
Родительским комитетам в школах и садах запретили собирать деньги
Родительским комитетам в школах и садах запретили собирать деньги
Учеником года Минской области стала Анастасия Карпович
Лучшей школьницей Минской области стала Анастасия Карпович
Все новости по теме Школы в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru