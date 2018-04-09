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В Стародорожском лесхозе открыли уникальную 20-километровую тропу для прогулок. Чем будут удивлять туристов?

09.04.2018 - 18:44

Новости Беларуси. В Стародорожском лесхозе открыли уникальную тропу для любителей пеших и велосипедных прогулок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее протяженность – 20 километров. Можно не бояться устать – предусмотрено 5 остановок. Впрочем, организаторы обещают, что будет так интересно, что и паузу делать не захочется. Лесные озера, бобровые хатки, сосновые боры – есть на что посмотреть и чем восхититься.

Игорь Рогожников, инженер по охотничьему хозяйству Стародорожского опытного лесхоза:
Мы первые сделали экспериментальную прогулку по экологической тропе. Она была бесплатная. Мы сделали ее для детей, но в последующем она будет платная эта услуга. Рассчитана как на наших граждан Беларуси, так и на иностранцев. Это как пешеходная, так и велотропа. Мы в лесхозе закупили специальные велосипеды для прогулок по экологической тропе, также можем проводить группу по экологической тропе.

В прогулке по экологической тропе будут сопровождать сотрудники Стародорожского лесхоза. Они раскроют все «секреты» леса и с удовольствием ответят на вопросы туристов.

В Стародорожском лесхозе открыли уникальную 20-километровую тропу для прогулок. Чем будут удивлять туристов?

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