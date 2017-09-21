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В Столбцовском районе микроавтобус Mercedes врезался в трактор: один человек погиб

21.09.2017 - 18:46

Смертельное ДТП в Столбцовском районе. Вечером 20 сентября возле села Вечеторово грузовой микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в трактор: пассажир сельскохозяйственного транспорта погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По версии правоохранителей, водитель микроавтобуса выбрал неправильную скорость и дистанцию и столкнулся с прицепом трактора.

Обе машины съехали в кювет.

Алена Соколова, старший инспектор УГАИ Миноблисполкома:
В результате чего пассажир трактора выпал из кабины и попал под колеса прицепа.

Сам пассажир через час скончался с столбцовской больнице.

Пострадал и водитель микроавтобуса, его с тяжелыми ранениями доставили в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются, возбуждено уголовное дело.

В Столбцовском районе микроавтобус Mercedes врезался в трактор: один человек погиб
В Столбцовском районе микроавтобус Mercedes врезался в трактор: один человек погиб
Фото. В Столбцовском районе микроавтобус Mercedes врезался в трактор: один человек погиб
В Столбцовском районе микроавтобус Mercedes врезался в трактор: один человек погиб
Фото. В Столбцовском районе микроавтобус Mercedes врезался в трактор: один человек погиб

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