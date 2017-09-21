В Столбцовском районе микроавтобус Mercedes врезался в трактор: один человек погиб

Смертельное ДТП в Столбцовском районе. Вечером 20 сентября возле села Вечеторово грузовой микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в трактор: пассажир сельскохозяйственного транспорта погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По версии правоохранителей, водитель микроавтобуса выбрал неправильную скорость и дистанцию и столкнулся с прицепом трактора.

Обе машины съехали в кювет.

Алена Соколова, старший инспектор УГАИ Миноблисполкома:

В результате чего пассажир трактора выпал из кабины и попал под колеса прицепа.

Сам пассажир через час скончался с столбцовской больнице.

Пострадал и водитель микроавтобуса, его с тяжелыми ранениями доставили в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются, возбуждено уголовное дело.