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В столице игроки «Торпедо-Минск» сыграли с «Гомелем»

08.07.2017 - 21:57

Новости Беларуси. Очередная порция матчей 1/16 финала национального Кубка была сегодня подана к белорусскому футбольному столу.

Из семи поединков лишь один проходит в столице – игроки «Торпедо-Минск» встречаются с «Гомелем»,

сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости на правах представителей элиты поначалу чувствовали себя более комфортно, но ближе к перерыву автозаводцы вошли в игру, и именно у ворот гомельчан возникали наиболее опасные эпизоды.

Правда, недостаток точности, а кое-где и везения, не позволил чёрно-белым открыть счет.

Не изменились стартовые нули на табло и после антракта, и соперникам пришлось продолжить выяснение отношение в дополнительное время.

Оно также оказалось безголевым – в эти минуты «Торпедо» и «Гомель» определяют участника «одной восьмой» в серии пенальти.

Результаты других поединков перед вами. «Нафтан», «Торпедо-Жодино», «Витебск» и «Крумкачы» переиграли своих соперников и шагнули в следующий круг.

Очень близка к успеху и «Городея». 

В столице игроки «Торпедо-Минск» сыграли с «Гомелем»

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