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В столице с чиновниками Администрации Президента 24 мая смогли пообщаться жители Фрунзенского района

24.05.2017 - 19:08

Новости Беларуси. Рассказать о проблеме и быть услышанным! Выездные приёмы граждан продолжаются в столице. С чиновниками Администрации Президента сегодня смогли пообщаться жители Фрунзенского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Обсудить то, что волнует, пришли десятки горожан.

Темы разговора самые разнообразные – от коммунальных проблем, жилищных вопросов и регулирования трудовых отношений до разрешения бытовых споров.

Не упустили возможности рассказать о «наболевшем» в Минске и жители Могилёва.

Игорь Калинин, начальник отдела анализа и контроля Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь:
Иногда люди приходят с простыми вопросами: что-то течет, какие-то пчелы бывают заводятся на балконах. Администрация Президента занимается этими мелочными вопросами.

Поставлена задача – поднять уровень работы с обращениями на местах.

А наша цель выездов в регионы – посмотреть, пообщавшись с людьми, как работа ведётся.   

Кстати, число обращений в Администрацию Президента сокращается.

Прямые телефонные линии и выездные встречи чиновников городского и районного уровня с жителями помогают решать проблемы на местах.

В столице с чиновниками Администрации Президента 24 мая смогли пообщаться жители Фрунзенского района

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