В ТЦ «Столица» сделают гардероб и бесплатные санузлы

Новости Беларуси. Торговый центр «Столица» станет еще удобнее и комфортнее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Накануне Нового года здесь улучшили систему видеонаблюдения, доступа и пожарного контроля. Вскоре отремонтируют все санузлы, и они станут бесплатными. На нижнем уровне планируют открыть гардероб.
В разработке плана улучшений основную роль сыграло мнение посетителей. Мы тоже спросили, чего не хватает самому крупному подземному торговому городу.
Посетители:
Хотелось бы какую-то детскую зону.
Летом здесь немножко жарковато, мне кажется. И зимой тоже хотелось бы расстегнуться, раздеться.