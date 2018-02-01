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В ТЦ «Столица» сделают гардероб и бесплатные санузлы

01.02.2018 - 00:25

Новости Беларуси. Торговый центр «Столица» станет еще удобнее и комфортнее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Накануне Нового года здесь улучшили систему видеонаблюдения, доступа и пожарного контроля. Вскоре отремонтируют все санузлы, и они станут бесплатными. На нижнем уровне планируют открыть гардероб.

В разработке плана улучшений основную роль сыграло мнение посетителей. Мы тоже спросили, чего не хватает самому крупному подземному торговому городу.

Посетители:
Хотелось бы какую-то детскую зону.

Летом здесь немножко жарковато, мне кажется. И зимой тоже хотелось бы расстегнуться, раздеться.

В ТЦ «Столица» сделают гардероб и бесплатные санузлы

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