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«В тени замков и дворцов». В Минске презентовали книгу о быте белорусской аристократии

27.03.2019 - 11:14

Новости Беларуси. В Минске презентовали книгу «В тени замков и дворцов». Это произведение белоруса Бориса Лазуко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автор описывает быт социальной элиты минувших столетий. Это первое исследование в отечественном искусствоведении, посвященное подобным темам. Разделы и главы рассказывают о культуре аристократов, их привычках и манерах.

Борис Лазуко, автор книги «В тени замков и дворцов»:
На старонках кнігі можна знайсці прадметы розныя. Часам у мяне пытаюцца: а дзе тут уласна беларускае? Справа ў тым, што арыстакратыя карыстаючыся беларускімі, напрыклад, прадметамі рэчамі, актыўна карысталася і здабыткамі заходнееўрапейскай культуры.

У кнізе ёсць вельмі сур'ёзны навуковы апарат, спасылкі і гэтак далей. А з другога боку мне б хацелася, каб гэтая кніжка не засталася прэрагатывай і цікавасцю толькі вузкіх спецыялістаў.

Для посетителей презентации также организовали специальную выставку, на которой были представлены экспонаты из фондов Музея древнебелорусской культуры. Уникальные иконы, потиры и подсвечники помогли еще лучше прочувствовать атмосферу.

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