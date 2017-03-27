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В тестовом режиме начала работу Витебская гидроэлектростанция

27.03.2017 - 19:30

Новости Беларуси. Самая мощная в Беларуси – Витебская гидроэлектростанция – начала работу в полную силу. Правда, пока в тестовом режиме.

Специалисты проверяют оборудование.

Здесь оно по всем стандартам и способно выдерживать самые серьезные нагрузки, при этом выдавая стабильно высокий результат.

За год станция будет вырабатывать 138 миллионов киловатт часов.

Этого хватит, чтобы обеспечить весь Витебский район и часть потребности областного центра. Чистая энергия ГЭС даст экономию в несколько десятков миллионов долларов.

Юрий Митьковец, заместитель генерального директора РУП «Витебскэнерго»:
За счет того, что будут экономится деньги на покупку органического сырья,

за счет уменьшения выбросов в атмосферу, это тоже нагрузка на бюджет,

экономия может составить до 25 миллионов долларов в год от работы всех трех станций.

Финансировался проект за счёт кредита Государственного Банка развития Китая. Сейчас самая мощная ГЭС одномоментно может зажечь 5 миллионов энерго-сберегающих лампочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тестовом режиме начала работу Витебская гидроэлектростанция

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