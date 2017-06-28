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В тренде: белорусы выпустили мобильное приложение для изменения цвета волос онлайн

28.06.2017 - 14:58

Новости Беларуси. Белорусская компания разработала приложение для мобильного телефона, которое автоматически перекрашивает пользователям цвет волос. Приложение Fabby Hair обладает разнообразной палитрой цветов – среди естественных и привычных оттенков встречаются и довольно редкие, например, розовый, пепельный, зеленый.  При помощи приложения можно посмотреть, насколько тебе подходит тот или иной цвет. Сделать это можно онлайн.

Фото пользователя juli_leshchinskaia

Глава компании, которая занималась созданием приложения, – Юрий Мельничек прокомментировал особенности Fabby Hair на личной странице в соцсети. В тексте он отметил, что благодаря этому приложению можно посмотреть на себя с непривычным цветом волос. К тому же, несмотря на очевидную простоту, проект уникален, потому что никто так делать на живом видео не может.

Юрий Мельничек:
Приложение на девочках работает очень хорошо. Трудно оказалось правильно перекрашивать редкие волосы с залысинами, тренировали нейроночку предсказывать не просто где волосы, но и их прозрачность.

Юрий Мельничек. Фото: facebook.com/melnichek

Приложение можно установить на устройствах с операционными системами Android и iOS. В AppStore Fabby Hair находится на первом месте в трендах.

Многие пользователи уже установили новое приложение и активно публиковали фотографии – чаще всего с необычным цветом волос. И комментировали свои снимки так: «Беларусы очень талантливые люди #FabbyHair», «Теперь хочу фиолетовые волосы», «Эльфятинка) спасибо #fabbyhair за возможность экспериментировать», «Мечты сбываются», «Эксперименты без ущерба для здоровья. Ребята из @fabbyapp выпустили отдельное приложение по покраске волос #FabbyHair. Ещё чуть-чуть и заведу бьюти-блог».

Фото: philippsteuer

Некоторые спрашивали у Юрия Мельничека в комментариях, будет ли решен вопрос с бровями и усами, на что он ответил «их умеем определять, но в первой версии специально решили не красить. А дальше брови будет красить так, чтобы играли с волосами».

Программисты из Беларуси регулярно становятся разработчиками трендовых онлайн-продуктов. Как белорусские айтишники покоряют мир – здесь подробнее.

Фото: fabbyhair

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