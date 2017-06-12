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В туркомплексе Дукора взорвалась винокурня: сотрудник реанимирован

12.06.2017 - 18:21

Новости Беларуси. В Пуховичском районе в деревне Дукора на территории туристического комплекса взлетела на воздух винодельня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пострадал сотрудник предприятия. С травмами и ожогами его доставили в больницу. 

Местная винодельня пользовалась спросом у посетителей: здесь делали напитки по старинным рецептам. Однако теперь дегустацию придется отложить. Что стало причиной ЧП – выясняют специалисты.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Предварительной версией являетя нарушение технического регламента – перегрев котла. В результате происшествия частично обрушилась крыша в здании винокурни, повреждено имущество в данном здании.

Кстати, ЧП такого рода – не единственное, что было зарегистрировано за последние сутки. В Мядельском районе в подвале жилого дома взорвался котел. 

Пострадавший мужчина попал в больницу. 

Такое оборудование требует надлежащего ухода и строгого соблюдения правил безопасности, а об этом очень часто забывают.

В туркомплексе Дукора взорвалась винокурня: сотрудник реанимирован
В туркомплексе Дукора взорвалась винокурня: сотрудник реанимирован
Фото. В туркомплексе Дукора взорвалась винокурня: сотрудник реанимирован
В туркомплексе Дукора взорвалась винокурня: сотрудник реанимирован
Фото. В туркомплексе Дукора взорвалась винокурня: сотрудник реанимирован
В туркомплексе Дукора взорвалась винокурня: сотрудник реанимирован
Фото. В туркомплексе Дукора взорвалась винокурня: сотрудник реанимирован
Взрыв котла в Мядельском районе
Фото. Взрыв котла в Мядельском районе
Взрыв котла в Мядельском районе
Фото. Взрыв котла в Мядельском районе
Взрыв котла в Мядельском районе
Фото. Взрыв котла в Мядельском районе
Взрыв котла в Мядельском районе
Фото. Взрыв котла в Мядельском районе

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