В туркомплексе Дукора взорвалась винокурня: сотрудник реанимирован

Новости Беларуси. В Пуховичском районе в деревне Дукора на территории туристического комплекса взлетела на воздух винодельня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пострадал сотрудник предприятия. С травмами и ожогами его доставили в больницу.

Местная винодельня пользовалась спросом у посетителей: здесь делали напитки по старинным рецептам. Однако теперь дегустацию придется отложить. Что стало причиной ЧП – выясняют специалисты.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Предварительной версией являетя нарушение технического регламента – перегрев котла. В результате происшествия частично обрушилась крыша в здании винокурни, повреждено имущество в данном здании.

Кстати, ЧП такого рода – не единственное, что было зарегистрировано за последние сутки. В Мядельском районе в подвале жилого дома взорвался котел.

Пострадавший мужчина попал в больницу.

Такое оборудование требует надлежащего ухода и строгого соблюдения правил безопасности, а об этом очень часто забывают.