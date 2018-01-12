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В утренний час-пик в Минске столкнулись 3 машины: три человека доставлены в больницу

12.01.2018 - 13:28

Новости Беларуси. Три человека госпитализированы в результате утреннего ДТП в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улице Ваупшасова столкнулись три автомобиля.

Как расказали нашему телеканалу в ГАИ Минска, женщина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с другим авто.

Отметим, что в утренний час-пик дорога загруженная, а водитель другой машины не успел среагировать на аварийное препятствие. В результате участники ДТП получили различные травмы.

Точные причины происшествия установят эксперты.

В утренний час-пик в Минске столкнулись 3 машины: три человека доставлены в больницу

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