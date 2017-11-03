В Узденском районе 32-летний рабочий погиб из-за падения с высоты

Новости Беларуси. 30 октября в Узденском районе во время строительных работ погиб житель Могилевской области.

По информации СК, 32-летний мужчина упал с высоты. Инцидент произошел на территории агрокомплекса.

Из-за полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Фото: СК

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

Было осмотрено место происшествия. Проводится расследование, ряд экспертиз, устанавливаются обстоятельства происшествия. По их итогам будет дана правовая оценка инциденту.