﻿ В Узденском районе сгорел частный дом: в огне погиб хозяин здания | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

В Узденском районе сгорел частный дом: в огне погиб хозяин здания

07.02.2018 - 17:29

Новости Беларуси. Пожар в деревне Глинки Узденского района: горел частный дом. Его хозяин погиб в огне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Специалисты выясняют причины ЧП.

В Узденском районе сгорел дом: в огне погиб хозяин здания

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пилорама горела в Борисовском районе: повреждено 180 квадратных метров производственных площадей
Пилорама горела в Борисовском районе: повреждено 180 квадратных метров производственных площадей
Пожар в Заславле: горела квартира, в которой проживала 77-летняя женщина
Пожар в Заславле: горела квартира, в которой проживала 77-летняя женщина
Один из пострадавших скончался по дороге в больницу: пожар в жилом доме в Столбцах
Один из пострадавших скончался по дороге в больницу: пожар в жилом доме в Столбцах
В Узденском районе загорелась молочно-товарная ферма, внутри которой находились сотрудники и более 180 животных
В Узденском районе загорелась молочно-товарная ферма, внутри которой находились сотрудники и более 180 животных
Пожар в одной из квартир Молодечно: 31-летнего мужчину вынесли сотрудники МЧС
Пожар в одной из квартир Молодечно: 31-летнего мужчину вынесли сотрудники МЧС
В Жодино горел подвал жилого дома: сотрудники МЧС спасли пенсионера
В Жодино горел подвал жилого дома: сотрудники МЧС спасли пенсионера
Пожар в Воложинском районе: огонь уничтожил крышу и перекрытия частного дома
Пожар в Воложинском районе: огонь уничтожил крышу и перекрытия частного дома
«Выпивали, работали на свалке». Что известно о погибших на пожаре в Стайках
«Выпивали, работали на свалке». Что известно о погибших на пожаре в Стайках
Все новости по теме Пожар в Минской области
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru