В Узденском районе сгорел частный дом: в огне погиб хозяин здания

Новости Беларуси. Пожар в деревне Глинки Узденского района: горел частный дом. Его хозяин погиб в огне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Специалисты выясняют причины ЧП.
Новости Беларуси. Пожар в деревне Глинки Узденского района: горел частный дом. Его хозяин погиб в огне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Специалисты выясняют причины ЧП.
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