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В вагоне минского метро с поличным задержана карманница

07.12.2017 - 16:47

Новости Беларуси. Пассажиры задержали в вагоне минского метро карманницу с поличным.

По информации ГУВД Мингорисполкома, на станции метро «Грушевка» очевидец заметила, как одна из пассажирок достала из чужой сумки кошелек. Свидетель позвала на помощь других пассажиров и связалась с машинистом поезда.

При досмотре женщины сотрудниками милиции при ней был обнаружен кошелек с 65 рублями. Было установлено, что задержанная также причастна к краже кошелька с суммой в 154 рубля в троллейбусе на улице Щорса.

Женщина нигде не работает. За аналогичные преступления она отбывала наказание в местах лишения свободы. В ноябре женщина освободилась.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Правоохранители проверяют информацию о причастности женщины к другим похожим преступлениям. Пострадавших просьба обратиться в Московское РУВД или по телефонам: 8 (029) 343-50-54, 10.

В начале октября на минском рынке с поличным были задержаны две карманницы – здесь подробнее.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

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