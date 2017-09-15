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В вагоне взорвался белый контейнер: на месте происшествия в лондонском метро разбираются правоохранители

15.09.2017 - 14:30

Новости Великобритании. ЧП в лондонском метро – на станции Парсонс-Грин прогремел взрыв. Инцидент произошел в вагоне. Взорвался белый контейнер. По предварительным данным, пострадали около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испуганные пассажиры в крови и с обожженными руками, ногами, лицами и волосами убегали: взрыв в лондонском метро

Одни получили ожоги лица непосредственно от взрыва. Другие пострадали в давке, когда бежали с места ЧП. Часть «зеленой» ветки лондонской подземки от станции Эрлс Корт до Уимблдона была перекрыта. На месте происшествия работают правоохранители.

В вагоне взорвался белый контейнер: на месте происшествия в лондонском метро разбираются правоохранители

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