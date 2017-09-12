новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

В вечерний час пик на проспекте Дзержинского столкнулись легковушка, автобус и троллейбус: подробности аварии

12.09.2017 - 20:24

Новости Беларуси. Тройное столкновение. В вечерний час пик на проспекте Дзержинского в районе Уманской легковушка, автобус и троллейбус не поделили дорогу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один пассажир пострадал. Движение по нескольким полосам в направлении проспекта Жукова было парализовано.

Любовь Трепашко, старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Московского РУВД:
Водитель автомашины Volkswagen двигался в первой полосе для движения и своевременно не мог заметить препятствия при перестроении во вторую полосу движения, в которой последовательно друг за другом двигались автобус и троллейбус. Он совершил столкновение с автобусом, и через некоторое время также было соврешено столкновение  автобуса и троллейбуса.

Сейчас проводится более детальная проверка. Инспекторы изучают информацию очевидцев.

В вечерний час пик на проспекте Дзержинского столкнулись легковушка, автобус и троллейбус: подробности авари

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Успеть на трамвай любой ценой: на улице Ульяновской мужчина с разбега ударился об автомобиль, а затем поднялся и продолжил бежать к вагону
Успеть на трамвай любой ценой: на улице Ульяновской мужчина с разбега ударился об автомобиль, а затем поднялся и продолжил бежать к вагону
Фото: СК
Подробности ДТП на пр. Дзержинского: погибший водитель был пьян и наехал на сотрудника милиции
На перекрестке Рафиева и Есенина столкнулись два Nissan: одну из машин вынесло на тротуар
На перекрестке Рафиева и Есенина столкнулись два Nissan: одну из машин вынесло на тротуар
«Ведется расследование причин отключения оборудования»: директор минской ТЭЦ-4 о ЧП 6 сентября
«Ведется расследование причин отключения оборудования»: директор минской ТЭЦ-4 о ЧП 6 сентября
Нештатная ситуация на ТЭЦ-4 в Минске: что произошло
Нештатная ситуация на ТЭЦ-4 в Минске: что произошло
Разрыв трансформатора на ТЭЦ-4: произошедшее попало на видео
Разрыв трансформатора на ТЭЦ-4: произошедшее попало на видео
Без света остались несколько районов Минска, Заславль и Дзержинск: по информации МЧС на ТЭЦ разорвало трансформатор
Без света остались несколько районов Минска, Заславль и Дзержинск: по информации МЧС на ТЭЦ-4 разорвало трансформатор
Авария в Минске: в результате столкновения на Игуменском тракте одна из машин оказалась на боку
Авария в Минске: в результате столкновения на Игуменском тракте одна из машин оказалась на боку
Все новости по теме Авария в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru