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В Верховном суде в апелляционном порядке рассмотрят уголовное дело в отношении «черных риелторов»

15.12.2017 - 11:10

Новости Беларуси. И дело «черных риелторов». Судебная коллегия Верховного суда 15 декабря рассмотрит жалобу на приговор в отношении Игоря Гершанкова и Семена Бережного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Напомним, Могилевский областной суд после всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела приговорил их к исключительной мере наказания – смертной казни (расстрелу). Подельники были признаны виновными в убийстве 6 человек.

В Верховном суде в апелляционном порядке рассмотрят уголовное дело в отношении «черных риелторов»

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