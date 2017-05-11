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В Вилейке открыли частное предприятие по производству комбикормов

11.05.2017 - 18:02

Новости Беларуси. Дополнительные рабочие места и импортозамещение. Частное предприятие по производству комбикормов создали в Вилейке. Агробизнес по переработке соевых бобов в кормовые добавки для скота стал успешным и полезным для отечественных животноводов.

Богатую на растительный белок сою ранее аграрии покупали за рубежом.

Сергей Петрукович, директор по производству предприятия:
Упор делаем на производство основы для изготовления комбикормов премиум-класса. Мы выпускаем один из продуктов, который мы, мало того, что мы единственные производители в Республике Беларусь этого продукта, этот продукт активно используется за рубежом,

как основа для производства именно элитных кормов.

Рано или поздно в Беларуси мы придём к производству именно таких кормов, потому что это перспектива.  

Вячеслав Петрукович, заместитель директора по производству предприятия:
Постоянно наращиваются здесь обороты. Поставляем все по Беларуси, заключаем новые контракты. Вилейка – город небольшой,

но место очень хорошее, железная дорога рядом.

Очень благоприятное место, да и люди здесь хорошее. Набрали людей, все практически в идеале.   


Сегодня вилейские производители единственные, кто поставляет для потребностей животноводов отечественные соевые кормовые добавки.

Соевая мука и заменитель цельного молока уже вытеснили с отечественного рынка половину иностранных конкурентов.

Мощность вилейской производства – 800 тонн в месяц. Бизнесмены активно сотрудничает с крупными сельхозпредприятиями. Кроме того, на производстве созданный 14 рабочих мест. Еще 10 появятся в ближайшее время - с вводом новой технологической линии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейке открыли частное предприятие по производству комбикормов

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