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В Вилейском районе горела церковь 1852 года постройки: дым заметили после службы

11.12.2017 - 18:34

Новости Беларуси. Нарушение правил монтажа и эксплуатации печного оборудования, возможно, стало причиной пожара в церкви в деревне Речки Вилейского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На выходные происшествие всколыхнуло местных верующих. 

Служба в храме уже была закончена, когда люди заметили задымление.

На момент прибытия спасателей горела крыша. Сотрудники МЧС успели вынести пять икон и другие культурные ценности. Огонь уничтожил кровлю, выпалил здание внутри. Храм был построен в 1852 году, а три года назад здесь начали капитальный ремонт.

В Вилейском районе горела церковь 1852 года постройки: дым заметили после службы

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