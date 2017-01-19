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В воде, воздухе, под землёй: о профессии тех, кто рискуя своей, спасает жизнь другого

19.01.2017 - 19:30

Новости Беларуси. В воде, воздухе и под землей. День спасателя 19 января отмечают в Беларуси.

Поздравления работникам и ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям направил Президент.

В структуре МЧС 17 служб. Одна из них – отряд специального назначения. Единственный в стране с международным сертификатом. Спасатели РОСНа работают, в том числе, на ликвидации чрезвычайных ситуаций за рубежом.

Эти парни, как говорится, «бэст оф зе бест». Отряд спец-назначения МЧС – это сильные и моральноустойчивые спасатели. 

Большинство – с разговорным английским.

Руслан Гавдурович, первый заместитель начальника ГПАСУ «Республиканский отряд специального назначения» МЧС Республики Беларусь:
В нашем отряде подобраны высококлассные специалисты, которые имеют по несколько смежных специальностей. Например, водолаз, у него же специальность смежная – промышленный альпинист. Отряд оснащен самым современным оборудованием. Только поставили в боевой рассчёт снегоходы

Артем Маслов в МЧС 9 лет. Поговорка «из огня да в полымя» к его работе применима на 100 %. Наверное, поэтому родным уже давно не желает спокойной ночи: суеверие.

Кому, как не спасателю знать – случиться может всякое.

Артем Маслов, спасатель ГПАСУ «Республиканский отряд специального назначения» МЧС Республики Беларусь:
Любой человек здравомыслящий должен боятся опасности, у него должен срабатывать инстинкт самосохранения. Спасателя отличает от такого человека то, что он умеет контролировать эти эмоции.

на первом плане спасение людских жизней, оказание помощи.

О страхе вспоминаешь только потом. когда возвращаешься в расположение.

Отряд спецназначения – это не только люди. Лабрадор Тео – поисковой пес.

Человека или, что страшнее, но не менее важно, его тело он находит за считанные минуты.

Собака – еще и психолог. Если найденный жив – четвероногий останется с ним до прихода спасателей.

Дмитрий Боярович, СТВ:
В отряде специального назначения есть ещё и спасатели-химики. Они носят вот такие костюмы. не вправла ли симпатично? Этот костюм полностью газонепроницаем. И, кстати, весит прилично  – около15 килограммов. А сзади на спине у него есть баллон с кислородом. Его запасов хватает на 30 минут непрерывной работы.

Здесь есть и единственный в стране международный отряд. Так называемого тяжелого класса. Это те люди, которые работают на ликвидации ЧП в других странах.

К примеру, два года назад белорусы помогали сербам. Во время наводнения.

А это – сюжет датского ТВ. В северно-европейское Королевство наши спасатели ездили недавно.

Они – единственные из участников соревнований, кто спас пострадавшего с высотного здания.

Этого не удалось ни французам, ни англичанам.

Дмитрий Бритвич, начальник пожарно-спасательной службы ГПАСУ «Республиканский отряд специального назначения» МЧС Республики Беларусь:
На данный момент в мире есть только 39 команд, которые прошли международнцю аккредитацию и аккредитован как отряд тяжёлого класса. Мы можем автономно проживать в любой точке мира в течение 10 суток. И производить поисково-спасательные рабоыт в двух местах одновременно.

И действительно, свою работу спасатели выполняют везде. Где есть, а чаще вовсе нет никаких для этого условий. И все для того, чторы и впраздник, и в будни, рискуя своей спасти жизнь другого, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В воде, воздухе, под землёй: о профессии тех, кто рискуя своей, спасает жизнь другого
В воде, воздухе, под землёй: о профессии тех, кто рискуя своей, спасает жизнь другого
Фото. В воде, воздухе, под землёй: о профессии тех, кто рискуя своей, спасает жизнь другого

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