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В Военной академии прошёл день открытых дверей

28.10.2017 - 17:36

Новости Беларуси. Для тех, кто мечтает связать свою жизнь с армией. Сегодня в Военной академии отрыли двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Посмотреть как устроен быт курсантов, где они живут и учатся, пришли вместе со своими родителями пока ещё школьники. Их ждала экскурсия не только по учебным аудиториям.

Виктор Лисовский, начальник  Военной  академии Республики Беларусь:
Все те образцы, которые ежегодно поступают на вооружение в войска, сегодня находятся в Военной академии, и мы на этих новых образцах готовим своих специалистов.

Автоматы, парашюты, экипировка солдат, а еще БТРы, пушки и танки. Прикоснуться к новым образцам вооружения и окончательно решить, тот ли путь выбран – смогли десятки парней. 

Егор Дручков, абитуриент:
Считаю эту профессию престижной. Это люди, которые оберегают нас, оберегают наше небо над головой. Они заслуживают уважения.

Всего ВУЗ ведёт набор на 7 факультетов. Главные условия для поступления – успешная сдача централизованного тестирования и отличная физическая подготовка.

В Военной академии прошёл день открытых дверей

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