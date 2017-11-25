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В Воложине открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

25.11.2017 - 17:36

Новости Беларуси. Спорт для всех. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс торжественно открыт в Воложине. Спортивный объект оснащён двумя бассейнами, тремя спортивными залами и саунами. Строительство ФОКа велось 5 лет и обошлось в 11 миллионов рублей. Этот объект стал первым подобным в городе, и потому таким долгожданным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Сиренко, заместитель председателя Минского облисполкома:
Важно, что не только жители Воложинского района и города Воложина смогут здесь проводить своё время, заниматься спортом, но и как база комплекс может служить для проведе6ния наших областных соревнований, в том числе и республиканского плана. Можно выходит на международный уровень

Спортивный зал нового комплекса сможет принимать соревнования различного уровня. Основной бассейн сможет принять до 300 человек, возможность пройти обучение здесь получат и местные школьники.  Для поддержки работы центра создано 40 рабочих мест.

В Воложине открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

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