В Воложинском районе объявили конкурс на самый интересный проект в сфере услуг для людей с инвалидностью

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Сделать отдых доступным для всех собираются в Воложинском районе.

В районе объявили конкурс на самый интересный проект в сферу услуга для людей с инвалидностью. Участвовать в акции могут хозяева агроусадеб, парикмахерских, магазинов, которые удачно адаптируют свою работу для Граждан с ограниченными возможностями.

Главная цель инициативы - создать привлекательный имидж города и района для туристов,

а также облегчить путешествие людям с инвалидностью.

Победители проекта получать определенную сумму для того, чтобы реализовать свои задумки на практике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.