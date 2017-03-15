новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

В Воложинском районе объявили конкурс на самый интересный проект в сфере услуг для людей с инвалидностью

15.03.2017 - 17:52

Новости Беларуси. Гостеприимство без границ.

Сделать отдых доступным для всех собираются в Воложинском районе.

В районе объявили конкурс на самый интересный проект в сферу услуга для людей с инвалидностью. Участвовать в акции могут хозяева агроусадеб, парикмахерских, магазинов, которые удачно адаптируют свою работу для Граждан с ограниченными возможностями.

Главная цель инициативы - создать привлекательный имидж города и района для туристов,

а также облегчить путешествие людям с инвалидностью.

Победители проекта получать определенную сумму для того, чтобы реализовать свои задумки на практике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Воложинском районе объявили конкурс на самый интересный проект в сфере услуг для людей с инвалидностью

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Счастье, когда ребенок бегает по росе впервые в жизни: о работе Республиканского центра реабилитации детей-инвалидов
Счастье, когда ребенок бегает по росе впервые в жизни: о работе Республиканского центра реабилитации детей-инвалидов
Как найти работу инвалидам и кто содействует их занятости: «Открытый разговор»
«Жалость унижает человека»: 20 лет в инвалидном кресле Игоря Стриги – бизнесмена, спортсмена и путешественника
Переквалификация для инвалидов в Беларуси: где пройти и создадут ли единый центр?
Какие вакансии для инвалидов открыты в Беларуси?
Люди как я, с ограниченными возможностями, ограничений чувствовать не будут: Республиканская конвенция о правах инвалидов
Люди с ограниченными возможностями ограничений чувствовать не будут: Республиканская конвенция о правах инвалидов
В Беларуси 29 декабря вступила в силу Республиканская конвенция о правах инвалидов
В Беларуси 29 декабря вступила в силу Республиканская конвенция о правах инвалидов
Проект Национального плана по реализации Конвенции о правах инвалидов в Беларуси вынесут на общественное обсуждение
Проект Национального плана по реализации Конвенции о правах инвалидов в Беларуси вынесут на общественное обсуждение
Все новости по теме Жизнь с инвалидностью в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru