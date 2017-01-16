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В Воложинском районе спортивный праздник посвятили Всемирному дню снега

16.01.2017 - 17:53

Новости Беларуси. Праздник снега и хорошего настроения. Раковская лыжня собрала сотни любителей здорового образа жизни в Воложинском районе.

Областной спортивный праздник посвятили Всемирному дню снега.

На старт вышли работники предприятий, школьники и учащиеся. Многие, кстати, на лыжы стали впервые.

Поэтому прийти на финишную точку было задачей не из простых.

Кроме лыжных соревнований, гости поучавствовали и в других конкурсах. Гостей веселили артисты, а согреться на морозе можно было горячим чаем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ЛЛюбовь Лепаш, инструктор-методист Минского областного центра олимпийского резерва:
Дистанция сложная, хочу сказать. Надо все время работать, толкаться некогда: в подъем, равнинка. В принципе, здорово, так весело, задорно. Я столько лет не стояла на лыжах, такое удовольствие получила. Очень хорошо.

В Воложинском районе спортивный праздник посвятили Всемирному дню снега

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