В Вооружённых Силах прокомментировали новый указ о дополнительных льготах срочникам и резервистам
Новости Беларуси. Службу в армию зачтут в страховой стаж. Президент подписал указ, который предусматривает дополнительные льготы для тех, кто находится на срочной военной службе и в резерве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь военнослужащим-срочникам будет положено обязательное социальное страхование. Это позволит засчитать службу в страховой стаж, который необходим для выхода на пенсию.
У солдат появились бонусы и при поступлении. При наличии в аттестате среднего балла не ниже 6 и по рекомендации воинских частей после армии молодые люди смогут бесплатно пойти учиться на факультет довузовской подготовки. А при распределении получат преимущественное право выбора места работы.
Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных Сил Беларуси:
Этот указ направлен на дальнейшую социальную защиту военнослужащих. В первую очередь очень многих волновал такой вопрос, он активно обсуждался в нашем обществе: включение именно срочной военной службы в обязательный пенсионный страховой стаж. Теперь этот вопрос решен.
Немаловажный вопрос социальной защиты был решен, когда столкнулись с такой проблемой: при призыве молодого человека в армию, его семью отдельные наниматели, особенно в общежитиях, практически выселяли на улицу. Если бы не вмешательство местных органов власти, семья защитника Родины оказалась бы на улице. Теперь этот вопрос тоже решен. Граждане, которые проходят срочную службу, и их семьи теперь имеют право пользоваться жилыми помещениями в общежитии.
Эта тема также будет в центре внимания участников ток-шоу «В обстановке мира», которое выйдет 12 февраля на нашем телеканале.
В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается комплексная проверка Вооруженных Сил. Сейчас, в соответствии с планом, идет постепенное наращивание состава привлекаемых войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них и специалисты радиоэлектронной борьбы. Свою боевую готовность они продемонстрировали на полигоне под Брестом. В арсенале «рэбовцев» – современный функциональный мобильный комплекс радиомониторинга.
Его основная задача – запеленговать и заглушить радиоэлектронные средства управления, связи и разведки противника.
Александр Полянин, начальник 2-ой группы радиомониторинга 5-го отдела радиомониторинга радиоподавления специального 387-го центра технического контроля и обеспечения защиты информации:
Группа комплекса технического контроля получила задачу на выдвижение в район выполнения мероприятий подразделениями сил специальных операций. Работа ведется в интересах сил специальных операций. Мы работаем совместно с различными подразделениями Вооруженных Сил. Основные направления деятельности группы – противодействие техническим средствам разведки, блокирование абонентских терминалов сотовой связи, а также радиоподавление каналов управления навигации беспилотных летательных аппаратов.
К комплексной проверке Вооруженных Сил накануне примкнула и боевая авиация. А состав дежурных сил по противовоздушной обороне был усилен зенитными ракетными дивизионами С-300, «Бук» и «Оса».