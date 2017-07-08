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В Вязынке проходит праздник поэзии, песни и народных ремесел, посвящённый 135-летию Янки Купалы

08.07.2017 - 15:16

Новости Беларуси. «З адною думкаю аб шчасці Беларусі». Праздник поэзии, песни и народных ремесел сегодня в Вязынке собрал почитателей творчества Ячнки Купалы.

На малой родине первого народного поэта Беларуси отмечают юбилей Песняра,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот уже почти полвека эта некогда неприметная усадьба в Молодечненском районе собирает гостей со всего мира.

Сегодня классика здесь зазвучит голосами ансамблей «Песняры» и «Неруш».

Традиционная книжная ярмарка, встречи с современными писателями и ярмарка ремёсел – всё это в честь 135-летия Янки Купалы.

В Вязынке проходит праздник поэзии, песни и народных ремесел, посвящённый 135-летию Янки Купалы

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