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В закон о СМИ внесут изменения 19 апреля: какие ожидаются новшества?

19.04.2018 - 09:31

Новости Беларуси. Белорусские депутаты 19 апреля рассмотрят изменения в закон о СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медиасферу ждут определенные изменения.

Так, к сетевым изданиям будут относиться интернет-ресурсы, которые прошли добровольную госрегистрацию в Министерстве информации. Владелец такого ресурса сможет нанимать на работу журналистов, а те, в свою очередь, получат такие же права, что и сотрудники традиционных СМИ.

Порталы, которые не захотят регистрироваться, обладать статусом СМИ не смогут. Часть новшеств также будет посвящена защите детей и незаконного распространения их личных данных.

В закон о СМИ внесут изменения 19 апреля: какие ожидаются новшества?

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