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В Жодино издали атлас с информацией об экономическом потенциале города на русском и английском языках

29.08.2017 - 18:00

Новости Беларуси. В помощь бизнесмену. В Жодино издали атлас инвестиционной привлекательности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Тираж – 300 экземпляров. На иллюстрированных страницах – вся информация об экономическом потенциале города на русском и английском языках. Теперь инвестору не нужно искать информацию по разным источникам – она собрана в одном издании.

Сергей Конон, первый заместитель председателя Жодинского горисполкома:
Город Жодино хорош в том плане, что здесь все сети близко расположены, и инвестору не нужно будет вкладывать огромные средства для того, чтобы развивать производство. Отражён наш научный потенциал, который у нас есть, трудовой потенциал, ведь это все важные моменты для определения, где расположить производство, для того чтобы в будущем получить прибыль. 

Город и регион – открыт для инвестиций. На повестке дня – привлечение их большего объема. Резервы есть, остается ими только воспользоваться.

В Жодино издали атлас с информацией об экономическом потенциале города на русском и английском языках

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