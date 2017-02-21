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В Жодино за 2017 год введут в эксплуатацию 4 многоквартирных дома

21.02.2017 - 18:23

Новости Беларуси. Строительство шести новых многоквартирных домов начнут в 2017 году в Жодино.

Ввести в эксплуатацию в течении года запланировано четыре.

Все жилье коммерческое.

Его возведение будет производиться исключительно за счет инвесторов.

Для строительства за собственные средства препятствий нет. В Жодино для дальнейшего развития инфраструктуры и расширения границ города рассматриваются новые площади, которые сегодня готовы предоставить застройщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Никифорович, заместить председателя горисполкома по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству:
С двух стороны мы замкнуты двумя районами: Смолевичским и Борисовским. У нас есть несколько участков в черте города, это долгосрочные перспективы, где планируется строительство. Сегодня происходит корректировка 8 микрорайона, где планируется строительство многоэтажного жилья. Так же прошло общественное обсуждение по строительству многоквартирного жилья в 5 микрорайоне. Необходимо проектирование и строительство инженерных коммуникаций, после этого уже будем начинать строительство многоквартирных жилых домов. Но это перспектива на 5-10 лет.

В Жодино за 2017 год введут в эксплуатацию 4 многоквартирных дома

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