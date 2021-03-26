Вакцины и не только. О чём Александр Лукашенко говорил с Дмитрием Мезенцевым?
Новости Беларуси. Разговор о вакцинах и не только Президент провел с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. 25 марта он был во Дворце Независимости во время переговоров губернатора Приморского края с Александром Лукашенко. Встреча 26 марта стала логичным продолжением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, затронули вопрос взаимодействия регионов в рамках Союзного государства. Александр Лукашенко в том числе видит потенциал для развития сотрудничества с Китаем в трехстороннем формате – через Приморье и не только. Кроме того, Дмитрий Мезенцев рассказал, что на встрече шла речь и о глобальных проектах в рамках объединения. Например, о белорусско-российских планах по совместному созданию и запуску спутника дистанционного зондирования земли.
Дмитрий Мезенцев: время и давление извне требуют от нас быть более результативными
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 марта встретился во Дворце Независимости с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению госсекретаря, укрепление сотрудничества в рамках СНГ – сегодня единственный возможный успешный ответ на то давление, которое и Беларусь, и Россия уже ощущают на себе. И у наших стран уже выработана общая стратегия взаимодействия.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Время и давление извне, западное давление, санкционное давление, требуют от нас быть более результативными, а совместно – более конкурентоспособными. В том числе и потому, что постковидный мир будет более жестоким и те страны-лидеры, которые хотят вернуть и укрепить свои позиции, наверное, не будут особо уделять внимание нашим запросам. И в этом плане только объединение в рамках Союзного государства, ЕАЭС, упрочение сотрудничества в рамках СНГ есть единственный возможный успешный ответ на то давление, которое мы ожидаем. Не политическое, а экономическое.
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