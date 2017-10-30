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Валентину Елизарьеву 70: к юбилею балетмейстер сделал новую редакцию постановки «Спартака»

30.10.2017 - 11:34

Новости Беларуси. Его постановки – наследие мирового искусства, а первый балет («Кармен-сюита») в свое время был признан сенсацией. Известному белорусскому балетмейстеру Валентину Елизарьеву 30 октября 70, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народного артиста с юбилеем поздравил Президент Александр Лукашенко. Балетная труппа Елизарьева с гастролями проехала полмира, а смотреть его балеты в Минске публика приезжала со всего Советского Союза.

Елизарьев постоянный член жюри известных международных конкурсов.

Отметит свой юбилей народный артист на сцене Большого. Зрители увидят грандиозный балет «Спартак». Специально к своему 70-летию маэстро сделал новую редакцию постановки.

Валентин Елизарьев – о своем юбилее, вдохновении, настоящем и будущем балета

Валентину Елизарьеву 70: к юбилею балетмейстер сделал новую редакцию постановки «Спартака»

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