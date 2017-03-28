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Вандализм в лифте – жильцов могут обязать платить за восстановление

28.03.2017 - 15:24

Новости Беларуси. За чей счёт ликвидируют последствия деятельности хулиганов в кабинах лифтов, рассказали в программе «Большой город».

Олег Дубовец, заместитель главного инженера ОАО «Беллифт»:
Новые виды лифтов предусматривают кнопки несгораемые, антивандальные. Чего греха таить – достаточно часто мы видим эти выжженные кнопки, плафоны обожжённые, ободранные панели на лифтах. Больно на это смотреть, когда вкладываешь какие-то силы, душу в то, чтобы наладить работу оборудования.

В последнее время был принят ряд нормативных документов, которые предусматривают ответственность жильцов подъезда.

То есть, сейчас владелец оборудования, которым является ЖЭС, ЖЭУ, ЖКХ вправе уведомить жильцов о том, что необходимо провести какой-то ремонт, в том числе, оборудования, которое было вандально повреждено. И, если, соответственно, в течение какого-то периода времени не принято решение силами жильцов это дело восстановить, коммунальные службы имеют сейчас возможность выставлять стоимость работ по восстановлению уже для жильцов.

Олег Степанюк, СТВ:
В счёт коммунальных услуг?

Олег Дубовец:
Да. Я считаю, что это – правильно.

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