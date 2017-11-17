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Вандалы испортили несколько скамеек и фонарь в парке Павлова

17.11.2017 - 23:41

Новости Беларуси. От рук неизвестных пострадали несколько скамеек и даже фонарь в столичном парке Павлова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После реконструкции эта зеленая зона в Малиновке стала одним из самых любимых мест отдыха. 17 же ноября одна из лавочек оказалась в пруду, другая была разломана.

Кто и зачем приложил недюжую силу и разрушил красоту, пока неизвестно.

Возможно, нарушители попали в объектив камер видеонаблюдения, которые установлены на воркаут-площадке. Сотрудники Зеленстроя сейчас заняты ремонтом лавочек.

Вандалы испортили несколько скамеек и фонарь в парке Павлова
Вандалы испортили несколько скамеек и фонарь в парке Павлова
Фото. Вандалы испортили несколько скамеек и фонарь в парке Павлова

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