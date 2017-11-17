Вандалы испортили несколько скамеек и фонарь в парке Павлова

Новости Беларуси. От рук неизвестных пострадали несколько скамеек и даже фонарь в столичном парке Павлова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После реконструкции эта зеленая зона в Малиновке стала одним из самых любимых мест отдыха. 17 же ноября одна из лавочек оказалась в пруду, другая была разломана.

Кто и зачем приложил недюжую силу и разрушил красоту, пока неизвестно.

Возможно, нарушители попали в объектив камер видеонаблюдения, которые установлены на воркаут-площадке. Сотрудники Зеленстроя сейчас заняты ремонтом лавочек.