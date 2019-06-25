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Василий Кириенко выиграл золото в гонке с раздельным стартом

25.06.2019 - 16:31

Новости Беларуси. Золотым стал пятый день Игр для нашей страны. Победу празднует Василий Кириенко. Белорусский велосипедист  выиграл гонку с раздельным стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметим, на I Европейских играх в Баку он также был чемпионом в этой дисциплине.

Еще до начала старта атлет в интервью нашему корреспонденту отметил, что минская дистанция имеет ряд особенностей.

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И все это не помешало нашему чемпиону. Итак, победитель индивидуальной гонки с раздельным стартом – Василий Кириенко. С успехом спортсмена поздравил Президент Беларуси.

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«Поддержать своих». Как болельщики поддерживают спортсменов во время шоссейной гонки в Минске

Новости Беларуси. Стали известны лидеры шоссейных велогонок. На финиш пришли женщины и уже стартовали на дистанции мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За ходом соревнований следит наш корреспондент Кристина Федорович.

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Кристина Федорович, СТВ:
В протоколе индивидуальной гонки на время среди мужчин – 39 спортсменов. Болеем за наших – Василия Кириенко и Бронислава Самойлова.

Василий Кириенко в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал такую интересную вещь, что утро перед соревнованиями он не может начать без чашечки кофе.

Напомним, спортсменам нужно преодолеть трассу в 30 километров. Старт был дан на улице Интернациональной.

С каким настроением болельщики пришли поддержать спортсменов, смотрите в видеоинформации.

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