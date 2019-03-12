Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Спорт

«Важно подчеркнуть вопросы толерантности». II Европейские игры презентуют в штаб-квартире ООН в апреле

12.03.2019 - 14:14

Новости Беларуси. II Европейские игры в апреле презентуют в штаб-квартире ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий документ подписан 12 марта в Минске. Программа визита включает открытие тематической фотовыставки, где будут представлены достижения и громкие победы белорусских спортсменов, а также другая информация об играх. Обсудят стороны и глобальные задачи, которые стоят перед мировым сообществом.

Иоанна Казана-Вишневецкий, Постоянный координатор ООН в Беларуси:
Я думаю, что важно подчеркнуть вопросы толерантности, инклюзии, равных возможностей, а также сделать эти игры «зелеными», устойчивыми в отношении окружающей среды.

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
После завершения игр мы сразу приступаем к подготовке очередного чемпионата мира по хоккею. За ним следует Всемирная шахматная олимпиада – очень масштабное мероприятие. Сегодня мы закладываем фундамент в будущее спортивное на уровне Европы.

Во время спортивного форума стороны уделят особое внимание профилактике ВИЧ и СПИД. Так, в фан-зонах и на крупнейших соревновательных площадках будут организованы пункты, где каждый желающий сможет самостоятельно пройти экспресс-тест.

Кстати, до спортивного форума остается 101 день.

Новости по теме

Богданович об ОИ в Беларуси: «Я думаю, что в перспективе всё это может быть»

«Голливудский» образ Дарьи Домрачевой покорил соцсети

Фигуру талисмана Лесика с табличкой «Запрашаем!» установят на въезде в Минск

Где появится бесплатный Wi-Fi в Минске ко II Европейским играм?

Зачем ко Вторым Европейским играм растопили лёд арены по фигурному катанию?

Белорусский культурный центр откроют для спортсменов Вторых Европейских игр

«Это большая ответственность». Руслан Алехно стал звёздным послом II Европейских игр

Брифинг по вопросам организации телетрансляций II Европейских игр прошёл на стадионе «Динамо»
‡агрузка...


Новости 24 часа

Александр Лукашенко: «Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности»

Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX

В Бразилии из-за сильных ливней и наводнений погибли более 10 человек

Презентация высокоточных томографов и инновационных разработок. Международный медицинский форум проходит в Минске

Ураган в Украине унёс жизни двух человек, серьёзно травмированы двое детей

«Важно подчеркнуть вопросы толерантности». II Европейские игры презентуют в штаб-квартире ООН в апреле

До последнего был в театральном строю. В Москве простились с Владимиром Этушем

Проект Концепции информационной безопасности Беларуси представили Президенту: в чём суть документа

Все новости