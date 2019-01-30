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Важные темы для государства и жителей: 36 законопроектов рассмотрят белорусские депутаты на весенней сессии

30.01.2019 - 15:30

Новости Беларуси. 36 законопроектов включены депутатами в график весенней сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начнется она в апреле. До конца года ожидается поступление еще около 30 документов.

Предстоящий законотворческий сезон обсуждали 30 января в Палате представителей. Один из самых важных блоков – экономика. Депутаты также намерены продолжить процесс совершенствования налогового законодательства, направленное на развитие деловой инициативы.

Среди важных – законопроекты о естественных монополиях, платежных услугах, инновационной и аудиторской деятельности. Конечно же, депутаты продолжат и обсуждение тем, важных для каждого: жилье, занятость, социальная защищенность. Депутаты намерены завершить работу над изменениями и дополнениями в Трудовой и Жилищный кодексы. В первую очередь, эти документы должны быть понятны людям.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мне представляется очень важным законопроект об инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь. Потому что без инноваций не бывает прорыва, не бывает будущего.

Нам предстоит поработать по трудовому законодательству, Трудовой кодекс на рассмотрении. Поэтому ряд таких принципиальных вопросов обсуждается, которые имеют отношение к большой группе наших нанимателей и работников.

Очень серьезный документ предстоит нам рассмотреть во втором чтении – Жилищный кодекс. Очень большой блок законопроектов есть в сфере здравоохранения.

Насыщенная предстоит и международная программа. Запланированы визиты в Сербию, Кыргызстан, также белорусские парламентские делегации примут участие в Ассамблее Межпарламентского союза в Катаре. А в начале мая в Минске пройдет конференция группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Участие в ней примут представители 23 государств. Уже в конце февраля будет согласована окончательная программа масштабного форума.

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