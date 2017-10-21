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«Вчера сосед жестоко избил собаку и выбросил с 5 этажа»: очевидец о шокирующем случае в Минске

21.10.2017 - 21:53

Новости Беларуси. Утром 21 октября на странице певицы Ольги Барабанщиковой в Instagram появился скриншот сообщения. Писала девушка, которая стала свидетельницей чудовищного происшествия. «Вчера сосед жестоко избил собаку и выбросил с 5 этажа. Помогите дать делу огласку», – рассказывает она

Ольга Барабанщикова:
Девушка прислала мне маленькое видео и я сделала скриншот его лица. Он кричал, что его мама большая шишка. Неужели ему сойдёт это с рук?! Когда у человека столько агрессии внутри, он опасен не только для беззащитных животных, но и для всего общества! Пишу и плачу. 

Все произошло в доме на улице Есенина. 29-летний мужчина пришел к подруге, вывел ее собаку на лестничную площадку и стал избивать. Молодой человек был пьян. Как скулила собака, слышали соседи. Они попытались остановить агрессора (здесь подробнее).

Несколько минут – и пса, который падает с общего балкона, расположенного на пятом этаже, видит женщина, сидящая на лавочке возле подъезда.

Собака скончалась на месте.

Мужчина задержан. Известно, что он ранее был судим за грабеж.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: petmd.com

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Источник фото: twitter.com/STcom
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