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Вдвоем по одному билету: какие подарки приготовил Минский зоопарк 8 марта

08.03.2017 - 17:00

Новости Беларуси. В Минском зоопарке 8 марта предлагают сделать женщине неожиданный сюрприз:

в этот день по одному билету можно пройти вдвоем.

Зоопарк в весенний праздник решили посетить не только влюбленные, пришли сюда и родители с детьми.

Посетители зоопарка:
В Зоопарке первый раз, так получилось, что раньше не были. Решили сыну показать.

Замечательная погода, прекрасные звери, настроение хорошее. Праздничное, весеннее настроение.

8 марта решила детям сделать праздник, посмотреть на животных. Почитали в новостях, что проснулся бурый медведь. Мы видели, как он осенью заснул, и сейчас решили посмотреть, как чувствует себя мишка после зимы.

Все животные, даже самые большие любители сна, уже проснулись и радируют посетителей. Впрочем, среди самок сегодня здесь выбирают самую обаятельную и привлекательную обитательницу.

Проголосовать за «Мисс-зоопарк – 2017» можно в социальных сетях.

Среди номинантов – лягушка-водонос, леопардовая мурена, летучие мыши, гиены и другие обитательницы зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдвоем по одному билету: какие подарки приготовил Минский зоопарк 8 марта
Вдвоем по одному билету: какие подарки приготовил Минский зоопарк 8 марта
Фото. Вдвоем по одному билету: какие подарки приготовил Минский зоопарк 8 марта
Вдвоем по одному билету: какие подарки приготовил Минский зоопарк 8 марта
Фото. Вдвоем по одному билету: какие подарки приготовил Минский зоопарк 8 марта
Вдвоем по одному билету: какие подарки приготовил Минский зоопарк 8 марта
Фото. Вдвоем по одному билету: какие подарки приготовил Минский зоопарк 8 марта

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