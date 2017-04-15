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Великая Суббота: христиане готовятся к всенощным и ожиданию Воскресения Христова

15.04.2017 - 15:41

Новости Беларуси. Последний день поста и подготовки к светлому празднику Пасхи. Великая суббота для верующих является скорбной и радостной одновременно. 

В храмах впервые за долгие недели поста появляются светлые и праздничные мотивы. 

Здесь начинают освящать яйца, куличи и пасхи в честь воскресения.

Сегодня также вспоминают историю о погребении Иисуса Христа, пребывании его во гробе и сошествии в ад. 

Считается, что таким образом закончились страдания Спасителя за человечество. 

Традиционно христиане будут ожидать наступления Воскресения Христова в храме. Всенощные пройдут в церквях и костелах. Пасху христиане Беларуси в этом году отмечают в один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великая Суббота: христиане готовятся к всенощным и ожиданию Воскресения Христова

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