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Веремеенко, Гаспер, Снытина и команда: анализируем игру белорусских баскетболисток в квалификационном турнире к ЧЕ-2019

21.11.2017 - 19:59

Новости Беларуси. В новом отборочном цикле к Чемпионату Европы в состав сборной Беларуси попадали 13 баскетболисток, толе из которых всё ещё помнят бронзовый успех 2007-го. Одна из них – Анастасия Веремеенко, признанная лучшей баскетболисткой страны прошлого сезона, главная, на данный момент, звезда команды, кажется в сборной она была всегда.

Скромная и спокойная на площадке, но, тем не менее, приковывает все взгляды. Результативность – далеко не единственный её козырь. Настя почти всегда лучшая по подборам, а её блокшоты регулярно входят в подборку лучших моментов игры.

Виктория Гаспер, несмотря на её юный тогда ещё возраст, также была в составе команды ещё в 2007. С тех пор центровая пережила многое: декретный отпуск, травму, спад формы, но в нынешнем поединке с эстонками Гаспер стала самой результативной, набросав 20 очков.

И, наконец, 3-й участник успешной группы 2007 – Екатерина Снытина  – ныне капитан команды. Она традиционно один из лидеров по игровому времени и полезности действий на площадке. А ещё Катя – человек-эмоция, главный заводила в команде. Она всегда готова к самоиронии после собственных ляпов на площадке, но в решающие моменты всегда исправит невынужденную потерю на точный трёхочковый.

Татьяна Лихтарович давно застолбила за собой место в основе. Стабильность – одно из главных качеств атакующей защитницы. У неё редко случаются провалы. А ещё Таня – щедро делится с подругами по команде точными передачами, благодаря чему она один из лидеров по ассистентским очкам.

Александра Тарасова долгое время воспринималась как клубный игрок, отыгрывая фееричные сезоны в своих командах, в сборной разыгрывающая терялась, а порой ей просто не хватало место в основе за спиной натурализованных игроков. Но, кажется, пережив смену на тренерском мостике, травмы и долгие периоды восстановления, она снова в деле. И готова не только начинать атаки белорусок, но и результативно их заканчивать. В домашнем матче квалификации у Тарасовой лучший процент попадания в команде. 

Мария Попова – представительница уже нового поколения белорусского баскетбола, пожалуй, пока единственная, кому удалось дорасти до уровня той звездной команды. Ей всего 23, но в компании опытных подруг она не тушуется. На старте отбора – она одна из самых полезных на площадке, а ещё в её послужном списке – попадание в топ-6 лучших молодых баскетболисток Европы в 2013 году.

Ольга Зюськова – одна из самых надёжных в сборной. В свои 34 она по-прежнему на уровне. Разыгрывающая всегда готова выйти на площадку и придать спокойствие и рациональность атакам белорусок.

Ещё один стабильный игрок сборной – Юлия Рытикова. Лёгкий форвард уже неоднократно доказывала свою универсальность. Во времена кадрового голода она успешна закрывала позицию разыгрывающей.

Основной обойме в последнее время все активнее дышат резервистки. Если в первом матче с польками, тренерский штаб доверился проверенным бойцам, то в домашнем поединке с эстонками, молодая поросль получила шанс. Все, кроме Марии Филончик, которая не попала в заявку. Она уступила место Анне Брич. 20-летняя центровая, появившись на площадке менее чем на две минуты, успела сделать 3 блокшота в лучших традициях своего кумира – Анастасии Веремеенко.

Марина Ивасченко и Алена Голубева чуть постарше – 24 и 23 года соответственно. И уже имеют опыт выступления в сборной, пусть и небольшой. На последнем Евробаскете девушки выходили на площадку и постепенно завоёвывают доверие тренерского штаба.

Чистой дебютанткой сборной стала в матче с эстонками Арина Масько. 18-летняя защитница гродненской «Олимпии» с восторгом приняла возможность – выйти на площадку с теми, на кого привыкла ровняться. Девушка отметилась первыми очками за взрослую национальную команду.

В следующих квалификационных матчах – в феврале – тренерский штаб ещё рассчитывает на помощь нашего многолетнего лидера – Елены Левченко и натурализованные разыгрывающие Алексис Бентли. В противостоянии с главным фаворитом – группой сборной Турции их присутствие точно понадобится.

Веремеенко, Гаспер, Снытина и команда: анализируем игру белорусских баскетболисток в квалификационном турнире к ЧЕ-2019

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