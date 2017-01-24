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Вернуть паспорт, накормить и приютить бездомных: акция «Социальный патруль»

24.01.2017 - 22:09

Новости Беларуси. Полтысячи людей, оказавшихся на улице, ощутили заботу социальных работников.

В рамках акции «Социальный патруль» бездомным выдали теплую одежду и горячее питание, 10 из них так же потребовалось лечение.

Один человек вернулся в семью, еще одному оказали содействие в восстановлении паспорта.

Кроме того, 69 человек получили консультацию психолога.

Людям, которые хотят перекусить и согреться, всегда открыты двери в государственном учреждении «Дом ночного пребывания», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Дудка, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Предоставляются бесплатные услуги юриста, психолога. Я хочу сказать, что уже второй год подряд при проведении «Социального патруля» нам удается некоторых граждан без определенного места жительства, которые подолгу отсутствовали в своих семьях и не имели связи с родными, найти и вернуть в семью.

Вернуть паспорт, накормить и приютить бездомных: акция «Социальный патруль»

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