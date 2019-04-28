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«Веруем и просим Бога защитить нас». Православные отмечают светлый праздник Пасхи

28.04.2019 - 14:44

Новости Беларуси. «Христос Воскрес!». Такими словами сегодня встречают друг друга православные всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Обычаи и символика праздника Пасхи

Верующие отмечают светлый праздник Пасхи – один из главных в церковном календаре.

По преданию в этот день Иисус Христос воскрес из мертвых. Первыми о чуде узнали жёны-мироносицы. Они и передали радостную весть людям.

Продолжая традиции, сегодня верующие собираются у храмов целыми семьями, чтобы освятить крашеные яйца, творожные пасхи и куличи. И попросить Бога о самом сокровенном.

Верующие:
Для меня вера очень важна для здоровья, семейного благополучия, для мира и добра на земле. Веруем и просим Бога защитить нас.



Я пришла со своим сыном Иваном, ему 5 лет, по традиции приобщаемся к церкви. Стараемся на Пасху посещать ее, красить яйца, печь булку. Праздник светлый. Все желают друг другу здоровья.



Настроение шикарное, погода хорошая, праздник очень светлый, радостный, Христос воскрес.

Пасха знаменует окончание Великого поста. Возвращаясь домой из церкви, верующие собираются за праздничным столом и обмениваются символическими подарками.

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