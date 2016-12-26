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Весь день к российскому посльству в Минске несут цветы: память жертв авиакатастрофы почтил Семён Шапиро

26.12.2016 - 18:07

Новости Беларуси. Беларусь скорбит по погибшим в авиакатастрофе под Сочи. 

Жизнь 92 человек оборвалась в результате крушения самолета ТУ-154. 

На борту находились музыканты ансамбля песни и танца имени Александрова, журналисты, военные и известный врач Елизавета Глинка.

По решению главы государства, 26 декабря в Беларуси над зданиями госучереждений приспущены государственные флаги.

А к российскому посольству в Минске люди несут цветы и зажигают свечи. Память жертв авиакастастрофы почтил и руководитель столичного региона Семен Шапиро, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трагедию, которая произошла в России, белорусы восприняли, как личное горе.

Свои соболезнования братскому народу высказывают и обычные жители столичного региона.

Весь день к российскому посльству в Минске несут цветы: память жертв авиакатастрофы почтил Семён Шапиро

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