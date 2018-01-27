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Веселые аниматоры, эстафеты, лыжня и полевая кухня: спартакиада МВД под Минском

27.01.2018 - 23:53

Новости Беларуси. Герои нашего следующего сюжета всегда в хорошей физической форме – положение обязывает. Силовики вместе с семьями 27 января участвовали в спортивном празднике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он уже стал традиционным. На этот раз в старты привнесли и немного юмора. Силовые упражнения, лыжная эстафета и напутствие именитых спортсменов.

Арсений Азарко:
А мне здесь все нравится, особенно эстафеты.

Нравится все не только Арсению, но сотням других участников спортивного праздника МВД. Ведь сегодня на тренировочной базе веселые аниматоры, эстафеты, лыжня и полевая кухня. А главное – возможность прийти всей семьей.

Анна Таран:
Очень здорово, волнительно. На самом деле главное – сплочение коллектива, общение. Даже не чувствуется легкий мороз.

На лыжню команды выходили во главе с руководителями подразделений. Очевидно, что белорусские структуры МВД сильны и телом, и духом.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Надо делать маленькие праздники, а спортивные может быть и чаще. Потому что здоровый образ жизни, здоровый образ мысли, здоровый образ вообще существования – это, я говорил уже не раз, внутренняя религия Министерства внутренних дел. И мы всегда готовы показывать пример всему обществу, что это единственно правильный выход в развитии, существовании и службе в том числе.

Все команды финишировали, итоги подведены и победители поднимаются на пьедестал. В 2018 году самыми быстрыми лыжниками оказались представители Академии МВД.

Владимир Бачила, начальник Академии МВД Республики Беларусь:
Победа, особенно в эстафете – это коллективный результат. Поэтому вся команда старалась, вся команда готовилась. Ну и, конечно же, мы рады тому результату, который у нас сегодня есть.

У победителей были сильные болельщики. Этим ребятам из специализированного лицея академии МВД по 13 лет. Они уже сделали свой выбор в жизни.

Ярослав Богатырев:
Я приехал сюда чтобы проболеть за нашу команду, чтобы пожелать им самого лучшего.

К эстафетам сотрудники МВД подошли творчески и с юмором. Здесь и бег в огромных ботинках, и хоккей на снегу с мячом. Главное – отличное настроение команд и болельщиков.

Александра Панасюк, СТВ:
На практике оказалось не так уж и просто преодолевать спортивную дистанция в такой экипировке.

Сотрудники МВД как в своей деятельности, так и в соревнованиях сдаваться не собирались.

Александр Панасенко:
Очень энергичные соревнования, не так все легко, как кажется со стороны. В принципе, как и в нашей деятельности.

Полевая кухня как магнит притягивала участников. После нелегкого забега и спортсменов, и болельщиков угощали солдатской кашей и горячим чаем. Ведь главной особенностью зимнего праздника остается душевное тепло.

Веселые аниматоры, эстафеты, лыжня и полевая кухня: спартакиада МВД под Минском

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