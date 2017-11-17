Вице-канцлер Германии: Мы должны вместе рекламировать Беларусь как площадку для международного бизнеса

Новости Беларуси. Новая страница в белорусско-германских отношениях. Это 17 ноября подчеркнул Президент Александр Лукашенко на встрече с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой должности Зигмар Габриэль с января 2017.

Как отметил глава государства, отношения двух стран меняются в лучшую сторону. Германия – один из ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси: занимает четвертое место по объему товарооборота. 17 ноября немецкий министр, уже выступая на Минском форуме, выразил надежду увидеть белорусского лидера на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе на следующей неделе.