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Видеофакт: белорусские студенты 3 минуты танцевали в ТЦ

05.12.2017 - 23:31

Новости Беларуси. Белорусские студенты из БГУ, Иняза и Университета физкультуры 5 декабря организовали в столичном торговом центре флэш-моб, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он был приурочен к Международному дню волонтера. 60 человек в течении 3,5 минут исполняли танец под зажигательную музыку. Главная цель акции – привлечь в белорусское волонтерское движение новые силы, ведь в благотворительности лишних рук не бывает. На сегодня в ряды добровольцев, которые будут работать на Евроиграх-2019, захотели вступить уже более 3000 человек.

Надежда Ельсукова, менеджер по работе с волонтерами, культурным и образовательным программам фонда «Дирекция вторых Европейских игр 2019 года»:
Сегодня мы хотим привлечь внимание к волонтерской деятельности в Республике Беларусь. И, в первую очередь, конечно же, хотим привлечь волонтеров ко II Европейским играм. Это был такой творческий союз. Творческие ребята в БГУФК, которые знают, как танцевать, профессиональные танцоры. К ним присоединились любители танцевать.

Почему именно флеш-моб? Потому что, все-таки, в нашей стране большее количество волонтеров – это молодые люди, а для них это понятный и интересный формат. Помимо какого-то празднования это возможность повеселиться.

Видеофакт: белорусские студенты 3 минуты танцевали в ТЦ

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