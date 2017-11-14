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Видеофакт: мужчина украл из кассы магазина в Крупках 600 рублей

14.11.2017 - 13:55

Новости Беларуси. 35-летний борисовчанин задержан сотрудниками ГАИ по подозрению в краже денег из магазина в Крупках.

По информации УВД Миноблисполкома, задержанный хотел покинуть город на электричке.

12 ноября днем касса магазина была обворована. Во время отсутствия продавца и посетителей мужчина забрал 600 рублей. Кража попала на видео.

По информации начальника уголовного розыска Крупского РОВД Андрея Андрейко, продавец сразу заметила пропажу денег и обратилась в милицию. Суммы не стало после того, как из магазина вышли трое мужчин. Их приметы женщина хорошо запомнила. Недалеко от места преступления были задержаны двое подельников, один из которых отвлекал продавца, а второй был настороже. Исполнитель преступления находился на ж/д станции. Мужчина не успел потратить украденную сумму.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «кража». В отношении двоих подельников проводится проверка, которая позволит дать правовую оценку их действиям.

В октябре 2017 года в Минске мужчины украли талоны из кабины троллейбуса и раздали пассажирам в знак протеста против изменения маршрута – здесь подробнее.

Фото: УВД Миноблисполкома

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